Зоонасильника, который издевается над котятами, ищут в подмосковных Люберцах

В подмосковных Люберцах ищут человека, который насилует котят и выбрасывает их еще живыми на улицы города, его последняя жертва была найдена возле дома на улице Южной. Об этом сообщает интернет-издание Regions.

По словам местных жителей, травмированного котенка нашли два дня назад, его доставили в ветеринарную клинику в крайне тяжелом состоянии — со сломанными костями бедер. Ветеринар также сообщила, что из животного вышла субстанция, похожая на человеческую сперму.

«У котенка разрыв прямой кишки. Ему должны сделать профессиональную экспертизу, для этого отвезут в Московскую ветеринарную академию имени Скрябина. Пока он у нас в «заморозке». Весь биологический материал, который достали храниться у нас в пробирке», — рассказала эксперт.

Очевидцы добавили, что до этого в клинику принесли еще трех жертв насильника, которых не удалось спасти. Жители подали заявление в МВД и обращение в Госдуму. В отделе МУ МВД «Люберецкое» уточнили, что в округе ведутся поиски маньяка.

Видеокадры с одним из пострадавших животных опубликованы на Regions.