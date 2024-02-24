Зоозащитницу Щербакову с малолетней дочерью нашли мертвыми в квартире в Екатеринбурге

Уральская зоозащитница Александра Щербакова найдена мертвой в собственной квартире в Екатеринбурге, пишет информационный портал E1.RU со ссылкой на руководителя фонда «Зоозащита» Анну Вайман.

К настоящему времени известно, что рядом со Щербаковой также было найдено тело 16-летней дочери зоозащитницы. По предварительной информации, причиной их смерти стала утечка газа.

«Мы все потрясены этой трагедией, поверить до сих пор сложно в случившееся», —рассказала Вайман.

Помимо женщин, рядом с ними в квартире были обнаружены трупы сразу нескольких живших с ними животных: несколько собак, четыре кошки и морская свинка.

В настоящее время в произошедшем разбираются правоохранители, устанавливая все подробности и причины трагедии. Похороны зоозащитницы и ее дочери состоятся в воскресенье, 24 февраля.