Звезда «Уральских пельменей» в пьяном виде повздорил с подростками в Екатеринбурге

Полиция в Екатеринбурге проверит информацию о конфликте участника шоу «Уральские пельмени» Дмитрия Соколова с подростками, сообщили в областном главке МВД.

В сеть попало видео, на котором Соколов с недопитой бутылкой алкоголя в руках и его товарищ разговаривают с подростками на повышенных тонах. Один из них утверждал, что шоумен пытался его ударить бутылкой.

До этого появились кадры, где Соколов весело отдыхает в баре с компанией девушек.

Супруга юмориста Ксения заявила, что ее мужа спровоцировали: подросткам просто захотелось снять хайповое видео со знаменитостью. Она подтвердила, что Дмитрий отдыхал в баре после концерта, а его спутницами были девушки, которые работают на шоу.

Издание «КП-Екатеринбург» попыталось взять комментарий у подростков, снимавших видео. Однако те попросили 5 тысяч рублей за изложение подробностей «конфликта».

Отметим, что ни Соколов, ни молодые люди в полицию не обращались.