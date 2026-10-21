«Звездная аллея» пополнится: в Гребневе установят бюсты героев спецоперации

Память бойцов, погибших в ходе специальной военной операции, увековечат в усадьбе Гребнево. В субботу, 24 октября, здесь откроют два памятника — бюсты командира 1-го полка Таманской дивизии Героя России Дениса Межуева и его заместителя, кавалера ордена Мужества Александра Щеткина. Об этом сообщает REGIONS .

Межуев (15.11.1982 — 09.04.2022) погиб при преодолении водной преграды в районе реки Северский Донец. Щеткин (30.03.1984 — 15.03.2022) отдал жизнь при выводе подразделения из-под огня.

Церемония начнется в 13:00, 24 октября. Организаторы приглашают всех патриотов России присоединиться.

Отметим, что сама усадьба под руководством владельца Андрея Ковалева постепенно превращается в масштабный музейный комплекс. Здесь уже есть «Звездная аллея», где соседствуют памятники людям, изменившим ход истории на Земле и в космосе, — Константину Циолковскому, Сергею Королеву и Юрию Гагарину. Духовную часть маршрута представляет бюст Сергия Радонежского у часовни Андрея Первозванного. В парке также установлены монументы князю Дмитрию Трубецкому, Ивану Грозному, Александру Невскому, поэту Гавриилу Державину, Владимиру Ленину, Сергею Есенину и Александру II. Теперь этот список пополнят герои СВО — и Гребнево станет не только местом исторической памяти, но и пространством для разговора о современной истории.