Звездный юбилей: Детская хоровая школа празднует 51 год в Красногорске

В рамках празднования, на сцене Дворца культуры «Подмосковье прошел отчетный концерт.

Во время выступления юные хористы представили публике яркое и разнообразное шоу, демонстрируя высокий уровень мастерства и вокальные данные. Концерт позволил зрителям оценить широту репертуара, охватывающего различные музыкальные стили и направления. Школа предоставила возможность поделиться своими значительными успехами и подарить радость любителям музыки.

История школы началась в апреле 1974 года, когда фортепианные кружки, ранее функционировавшие при Дворце культуры Красногорского механического завода, объединились в хоровую студию.

Сегодня Детская хоровая школа – это большая семья, насчитывающая почти 500 талантливых учеников и команду преданных своему делу педагогов, музыкантов и наставников, активно работающих над раскрытием творческого потенциала Красногорска. За более чем полвека существования, коллективы школы покоряли сердца зрителей на лучших площадках Подмосковья, по всей России и даже за рубежом.