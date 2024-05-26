Звезду «Бандитского Петербурга» Романа Жилкина задержали в Северной столице

Как пишет 78.ru, со ссылкой на адвоката Веронику Панкратову, они вместе с Жилкиным ехали в полицию писать заявление по факту мошенничества. Пока юрист правильно составляла заявление, актер вышел на улицу и стал прогуливаться возле отдела, чем привлек внимание других правоохранителей.

На вопросы кто он и откуда Жилкин стал грубить полицейским. В результате чего те его скрутили и задержали.

«Я не знаю за что он задержан. Мы пришли сообщить о преступлении, в отношении другого человека. Там дело с брокерами. Стояли на улице, ждали мальчика, пока с ним общался оперативник. Роман Анатольевич отошёл в сторону. Дежурный вышел на улицу покурить, и вот эти события начались», — пояснила адвокат.

Панкратова добавила, что у нее изъяли сумку с удостоверением. Подробности произошедшего выясняются.

Роман Жилкин российский актер театра и кино. Сыграл множество ролей как в фильмах, так и в сериалах, среди которых ставший давно культовым «Бандитский Петербург».