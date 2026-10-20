21 дом под снос: стало известно, что изменится в Нижнем Новгороде до конца года

На данный момент в городе уже ликвидировали 16 аварийных зданий, а остальные пять намерены снести до конца этого года. Всего в этом году на эти работы было предусмотрено 45 млн рублей, из них 29,3 млн рублей направлены из городского бюджета и 15,8 млн — из областного.

На 2027 год уже заключено соглашение на 50 млн рублей, из которых 12 млн поступят из местного бюджета и 38 млн — из областного. Как ожидается, на эту сумму будет снесено примерно такое же количество зданий, как и в 2026 году, однако список конкретных домов пока не утвержден. Таким образом, программа расселения и сноса аварийного жилья сохраняет преемственность: объемы работ остаются стабильными, а финансирование на следующий год уже заложено, хотя окончательный перечень объектов еще предстоит определить.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Сергиевом Посаде снесут аварийный жилой дом.