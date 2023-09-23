Автопаркинг на пятьсот машиномест появится в Химках

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство многоуровневого паркинга в ЖК «Квартал Ивакино». Девелопером проекта выступит группа «Самолет». По прогнозам, готово здание будет в третьем квартале 2024 года.

Общая площадь паркинга - почти 15 тыс. кв.м. Всего на девяти этажах смогут разместиться 500 автомобилей: есть места как для постоянного хранения машин, так и гостевые. А еще предусмотрены специальные места для транспортных средств маломобильных граждан.

На первом этаже разместятся автомойка, контрольно-пропускной пункт, хозяйственные и технические помещения. Подняться на верхние этажи можно будет по двум лестницам и лифте.

Помимо оборудования самого паркинга, проектом предусмотрено благоустройство и озеленение прилегающей территории. Пространство засеют газоном и сделают освещение. Также девелопер проложит пешеходные пути для комфортного передвижения жителей ЖК: дорожки будут иметь твердую нескользящую поверхность, а в местах примыкания тротуаров к проезжей части установят пониженные бордюры.

Напомним, жилой комплекс «Квартал Ивакино» расположится в 12 км от МКАД. Отсюда можно будет добраться как до станций «Хлебниково» (МЦД-1) и «Химки» (МЦД-3), так и до станции метро «Ховрино». Расстояние до них - 9-10 км. Всего на участке площадью 46,5 га планируется построить 394,5 тыс. кв. м жилья. Сдавать объекты станут в пять очередей. Так что многоуровневый паркинг на 500 машиномест будет весьма кстати.

А еще в ЖК появятся три детских сада, две школы, поликлиника и физкультурно-оздоровительный комплекс. Полностью ввести все объекты в эксплуатацию хотят в 2032 году.