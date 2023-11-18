Долгожданный детский сад появится в селе Лайково Одинцовского округа

Современный детский сад будет построен в Одинцовском городском округе. Долгожданное учреждение появится в селе Лайково. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области уже одобрил облик дошкольной образовательной организации.

– Новый современный детский сад на 350 мест в Лайково выполнен по индивидуальному проекту. Здание переменной этажности от 2 до 3 этажей рассчитано на комфортное размещение 14 групп воспитанников от 2 до 7 лет и порядка 50 человек персонала. Общая площадь здания составит более 5 тысяч квадратных метров, – рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он отметил, что строительство нового объекта дошкольного образования планируется завершить в 2025 году. В красивом здании будет все для комфорта воспитанников. Проектом предусмотрены просторные групповые и игровые помещения, зал для музыкальных занятий и детских утренников, физкультурный зал. Отдельный кабинет выделят для логопеда, который будет шлифовать речь малышей.

В пресс-службе Мособлархитектуры отметили, что здание будет выполнено в форме прямоугольника с выступающими блоками помещений, за счет чего исключается монотонное однообразие экстерьера.

– В колористическом решении фасадов предполагается применение нейтральной цветовой гаммы с использованием природных оттенков: штукатурки белого цвета, бетонной плитки серого цвета с текстурой, а также клинкерной плитки «под кирпич», – добавили в Комитете.

Изюминкой учреждения станут изящные оконные витражи серого и красно-коричневого цвета из закаленного стекла. Их разместят на фасаде здания на разном уровне.