Два корпуса достроили на территории Ленинского городского округа

На территории жилого комплекса «Восточное Бутово» в Ленинском городском округе достроили и ввели в эксплуатацию два дома, рассчитанных почти на тысячу двести квартир. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилполитики Подмосковья.

Отмечается, что в «Восточном Бутово» уже работают два детских сада почти для пятисот малышей и школа, рассчитанная на 1375 учеников. А в День знаний здесь также открыли еще два детских сада для 550 малышей и поликлинику на 100 посещений в смену.

Известно, что в проекте также два пешеходных бульвара — по одному из них уже можно гулять и кататься на велосипеде. Всего новоселами в жилом комплексе уже стали более десяти тысяч семей.