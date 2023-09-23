К концу года больше шестидесяти семей переедут из аварийного в новое жилье в Можайске

В Московской области продолжается реализация масштабной программы по переселению из аварийного жилья. Только в этом году со своими старыми квартирами распрощаются порядка 14 тыс. человек. До конца 2023 года в регионе расселят все аварийные жилые здания, которые били признаны таковыми до 2017 года. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Счастливое новоселье ждет в конце года 61 можайскую семью. В общей сложности это 148 человек, которые проживают в аварийных домах в деревне Шохово на улице Центральная № 20, в деревне Настасьино дом № 10, в Можайске на улицах Ватутина № 15, Спортивная № 30 иВокзальная № 6, в поселке Колычево на улице Заречная № 14, поселке Медико-инструментального завода дома № 3 и 17 и в поселке Уваровка на улице Урицкого № 52.

Для них сейчас по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Можайске на улице Полосухина строится многоквартирный дом. Рабочие уже начали обустраивать фасадные конструкции.

«Подрядчик завершил монолитные работы и приступил к устройству фасадных конструкций, внутренней отделке помещений, монтажу инженерных сетей, благоустройству прилегающей территории», - уточнили в минстрое.

«Ждем не дождемся, когда справим новоселье. В нашей квартире постоянно мокнут потолки и оттого очень сыро и неприятно», - отметила жительница одного из аварийных домов Светлана Проскурина.

Напомним, после того, в регионе расселят все непригодные для проживания квартиры, признанные аварийными до 1 января 2017 года, Подмосковье займется релизацией следующего этапа программы - расселением домов, признанных аварийными до 1 января 2022 года.