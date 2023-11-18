Как молодые семьи могут улучшить жилищные условия

Уже несколько лет в регионе действует проект, который позволяет молодым семьям обзавестись собственной квартирой на выгодных условиях. Речь идет о подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Продолжит работать она и в следующем году, благодаря чему улучшить жилищные условия смогут 270 молодых семей из 45 округов.

Действует это так: молодая семья, которая соответствует всем критериям программы, собирает документы и подает заявление на получение свидетельства о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилья. После этого заявку рассматривают и при положительном ответе можно искать новую квартиру.

Теперь о критериях, их несколько: возраст до 35 лет, семья должна нуждаться в жилье (иметь менее учетной нормы на человека), проживать в Московской области (регистрация по месту жительства), иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Счастливыми обладателями свидетельства на таких условиях в этом году стали супруги Артюхины. Вот уже девять лет Марина и Андрей с дочерью Маргаритой живут в «однушке» в Подольске. Семейству и до этого было тесно, а после рождения сына Кирилла четко решили – надо расширяться. Собрали документы и получили заветный сертификат, который покрыл почти половину цены новой квартиры. И даже уже приобрели ее в строящемся доме в Видном. Новоселье совсем скоро – выдача ключей назначена на июнь 2024 года.

- Хотим выразить огромную благодарность администрации городского округа Подольск и губернатору Подмосковья за предоставленную финансовую помощь. Было не просто собрать документы из множества инстанций, но все уже позади, а впереди – ремонт, переезд, другая прописка и знакомство с новым городом. Уже мысленно обставили квартиру и с нетерпением ждем новоселья! — поделилась Марина Артюхина.