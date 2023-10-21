Необычный интерьер создадут в новой школе в Солнечногорске

Сейчас в деревне Голубое, что в Солнечногорске вовсю идет строительство большой современной школы на 1350 мест. Готовность объекта превышает 30 %. А пока рабочие занимаются возведением, Мособлархитектура согласовала интерьерные решения будущего учебного учреждения.

Стоит отметить, что решения эти будут весьма нестандартными. Никаких темных и мрачных стен и однотонных дверей. В школе появятся яркие и в то же время лаконичные интерьерные акценты. Они придадут внутреннему убранству уют и в то же время не станут отвлекать ребят от учебного процесса. Причем сделают их не только на стенах и разделительных панелях, но и на мебели.

- Проект разработан на основе рекомендаций по созданию интерьеров школ, которые были утверждены весной этого года, - уточнил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Цветовые решения коснутся всех помещений. В том числе классов, кабинетов для групп продленного дня, трех спортивных залов, актового зала на 500 мест, двух читальных залов, IT-зоны, а также столовой на 696 мест. Как уточнили в Мособлархитектуре, преобладать в качестве фонового цвета будет такой спокойный оттенок, как «белый тюльпан». Яркими акцентами станут зеленый, голубой, пыльно-рубиновый, сиреневый, золотисто-желтый.

Натуральные оттенки «лягут» и на пол. Керамогранит и ламинат подберут преимущественно коричневый и бежевый. Яркие «пятна» сделают из мормелеума.

Дополнят дизайн витражные элементы с принтом «горошек» на перегородках и лестницах. А широкая лестница с маршем скамеек в зоне фойе наверняка станет любимым местом сбора школьников.

Напомним, школа строится по региональной госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры», ввод в эксплуатацию запланирован 2024 год.