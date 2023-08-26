Новый складской комплекс построят в Ступине

Подмосковье с каждым годом становится все более привлекательным для инвесторов. В регионе появляются все новые и новые предприятия и складские комплексы. А это рабочие места для жителей и доход в казну Московской области. К примеру, как сообщили недавно в Комитете по архитектуре и градостроительству региона, в настоящее время согласован проект внешнего облика двухэтажного здания склада, который построят в поселке Малино Ступинского округа.

Это будет здание почти в 10 тыс. кв метров площадью и 10 зонами загрузки-разгрузки, где станут хранить готовую продукцию. Планируется, что возводить объект начнут в этом году, а работу тут впоследствии смогут найти 10 человек.

Как подчеркнули в Мособлархитектуре, здание построят в виде многоугольника в серо-оранжевых тонах. Рабочие и обустроят территорию вокруг, чтобы ожидающие отгрузки машины смогли спокойно парковаться и не создавать пробок на близлежащей дороге.

Еще одно современное здание возведут в Химках. Его архитектурно-градостроительный облик также согласовало ведомство. Как уточнил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, этот объект станет вспомогательным при гостинично-спортивном комплексе, который планируется построить рядом.

- В здании площадью порядка 650 квадратных метров разместятся административные и офисные помещения для работников комплекса. Реализация объекта намечена на четвертый квартал 2023 года. Ввод в эксплуатацию позволит создать порядка 23новых рабочих мест, - подчеркнул он.

Здание станет образцом минимализма – бело-серое строение не станет ярким пятном в ландшафте. А витражное остекление придаст ему воздушность и легкость.