Новый центр ледовых видов спорта появится в Химках

Как отметил министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, новое здание построят на территории учебно-тренировочной базы «Новогорск».

- Взамен старой, исчерпавшей свой ресурс ледовой арены будут построены две новые. Современные технологии позволят обеспечить на аренах высокие стандарты качества льда и максимально комфортное пространство для спортсменов, - рассказал Владислав Гордиенко.

Что касается облика новой арены, он будет современным и стильным. Согласно проекту, здание будет представлять собой П-образную форму, состоящую из главного административно-бытового корпуса и двумя выступающими корпусами – ледовыми площадками. Выполнены фасады будут из серых и белых сэндвич-панелей, что позволит создать гармоничную комбинацию. Акцентом станет главный фасад, оформленный в традиционных для клуба бело-синих цветах, а также входная группа с символом спорт клуба «Динамо» и витражи из алюминиевого профиля с остеклением без тонировки.

Расположение внутренних помещений также продумано до мелочей. Так, на первом этаже будет вестибюль, зоны ресепшена, раздевали и тренерские и другие необходимые бытовые помещения. А на втором запланировано сделать зал для занятий хореографией, тренажёрный зал, инвентарные комнаты, а еще тут появится зона с видом на ледовую арену.

В центре предусмотрена безбарьерная среда. Вход в здание будет выполнен с уровня тротуара – никаких ступеней, лестниц и пандусов.

Когда все работы будут завершены, строители оборудуют парковку для автомобилей, а также проведут благоустройство и озеленение территории.