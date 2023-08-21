Почти 450 тыс. «квадратов» жилья ввели в Рязанской области с начала года

С января по июль текущего года в Рязанской области ввели в эксплуатацию около 450 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщает 7info со ссылкой на Росстат.

Отмечается, что в ходе реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году в регионе будет благоустроено 25 общественных территорий.

Уточняется, что на 10 объектах работы по благоустройству уже завершены.

Добавляется, что также в рамках реализации программы модернизации коммунальной инфраструктуры в течение этого и следующего года будет обновлено почти 20 км сетей.