Принять участие в конкурсе на лучший объект социальной инфраструктуры можно до конца октября

Ассоциация проектировщиков Подмосковья при поддержке Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области проводит конкурс для представителей архитектурной отрасли, которые занимаются проектированием социальных учреждений. Называется он «Лучший объект социальной инфраструктуры».

Подать заявки могут организации и индивидуальные предприниматели, которые создают проекты зданий школ, детских садов, поликлиник, больниц, ФОКов и других объектов социальной инфраструктуры. Но стоит поторопиться – прием документов заканчивается 30 октября.

Конкурсные работы будут оцениваться в нескольких разделах: «Постройки», «Проекты», «Реализованный интерьер», «Проект интерьера», в таких номинациях как: «Лучшее образовательное учреждение», «Лучшее медицинское учреждение», «Лучший спортивный объект», «Лучшее культурно-досуговое учреждение», «Лучший инфраструктурный объект» (станции скорой помощи, пожарные депо и др.)

После того, как желающие подадут заявки, их станет оценивать конкурсная комиссия. В жюри войдут главный архитектор Московской области Александра Кузьмина, редседатель правления Ассоциации проектировщиков Московской области, представители профильных министерств, профессиональных объединений и союзов, а также ведущие российские архитекторы.

В каждой номинации определят по три победителя. Они получат дипломы, а также специальные призы. Кроме того, дополнительные призы в интерьерных номинация учреждает партнер конкурса компания AkzoNobel. Итоги объявят до 15 декабря.

Заявки на участие в конкурсе и конкурсные материалы принимаются в электронном виде на e-mail: konkurs.apmo@gmail.com