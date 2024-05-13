Риелтор Апрелев назвал причины падения стоимости новостроек

В столице подешевели квартиры в новостройках. Так. по итогам прошлого месяца средняя стоимость одного квадратного метра такого жилья упала почти на 1%, то есть до 461,5 тыс. рублей. По словам вице-президента Гильдии риелторов Константина Апрелева, снижение стоимости квартир вовсе не говорит об их возросшей доступности. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что с начала года стоимость новостроек снижалась из-за недоступности ипотеки, поскольку банки под давлением финансового регулятора скорректировали ипотечные программы и нарастили требования к величине первого взноса, который теперь составляет около 30% от стоимости жилья.

По мнению эксперта, также причиной удешевления новостроек является наличие рынка «вторичек», который вносит свои коррективы. Из-за льготной ставки ипотеки на первичном рынке снизился переток денежных средств из второго в первый. Таким образом, около 30-40% покупателей новостроек покупают там жилье в связи с продажей уже имеющейся недвижимости, что стало почти невозможно в связи с практически заградительной ипотечной ставкой на «вторички». Это в итоге привело к исчезновению платежеспособного спроса на «первички», и застройщики теперь бьются за клиентуру, уменьшая стоимость своего товара.