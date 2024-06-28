Риелтор Апрелев пояснил, почему спрос на первичном рынке жилья после 1 июля упадет более чем на треть

С начала следующего месяца в нашей стране заканчивается неадресная программа льготной ипотеки на квартиры в новостройках, запущенная четыре года назад из-за ковидных ограничений для стимуляции рынка. По словам вице-президента Гильдии риелторов Константина Апрелева, окончание программы льготной ипотеки на новостройки приведет к серьезному уменьшению первичного рынка недвижимости, вплоть до 40 %, что неизбежно спровоцирует удешевление квартир в строящихся домах уже к концу текущего года, а если прибавится рост процентной ставки по семейной ипотеке, рынок может сократиться еще сильнее. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что на сегодняшний день в нашей стране наметился серьезный рыночный перекос между первичным и вторичным жильем. Так, рынок «вторички» не имел никаких льготных программ, и с декабря прошлого года живет в условиях 16 %-й ключевой ставки, что привело к снижению цен, а на рынке «первички» в условиях низких процентных ставок цены на жилье остаются довольно высокими.

По мнению риелтора, окончание льготной программы данный перекос должно исправить, тем не менее на вторичном рынке жилья это почти никак не отразится, а по большей части затронет сегмент новостроек. Не исключено, что застройщики могут попытаться сохранить прежний уровень стоимости жилья посредством субсидирования ипотечной ставки или продажи квартир в рассрочку без процентов, тем не менее падение спроса и объема сделок неизбежно потребует от них скорректировать цены на жилье.

Он отметил, что значительная часть населения, которая могла бы претендовать на льготное кредитование, живет в городах, где новых домов не строят, таким образом, льготой они воспользоваться не могут. Поэтому судьба первичного рынка недвижимости станет зависеть еще и от того, расширят ли льготную программу на покупку вторичного жилья, а также поднимут ли процент по ипотеке.