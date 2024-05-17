Риелтор Апрелев рассказал о влиянии на рынок недвижимости запрета строительства квартир менее 28 кв. м в Москве

По информации Москомэкспертизы, в столице прекратится строительство «однушек» и студий площадью менее 28 кв. м. По словам главы Российской гильдии риелторов Константина Апрелева, это не окажет сильного влияния на рынок недвижимости, поскольку и ранее проекты с меньшей площадью не согласовывались в связи с санитарными нормами. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он уточнил, что это правило коснется лишь жилья, апартаменты же могут продолжать строиться любого размера.

По мнению эксперта, такие нормы существовали всегда, тем не менее на данный момент вводятся более строгие разъяснения на фоне попыток спроектировать жилье по-другому. На рынке недвижимости наблюдается тренд на спад потребительского спроса на жилье малой площади.