Шесть здравпунктов и один ФАП построят в 2024 году в Подмосковье

Вот уже несколько лет Московская область занимается обновлением существующих и строительством новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и здравпунктов в отдаленных селах и деревнях Подмосковья. Такой подход позволяет обеспечить качественной и быстрой медицинской помощью людей, живущих довольно далеко от крупных городов. Только в будущем году в регионе построят один ФАП и шесть здравпунктов. Они дополнят уже возводящиеся сейчас ФАПы, которые также распахнут двери в 2024 году. Таким образом, по информации Министерства строительного комплекса региона, в 2024 году будут сданы 13 новых здравпунктов и ФАПов.

МАЛ, ДА УДАЛ

Современные фельдшерско-акушерские пункты, впрочем, как и многие другие социально значимые объекты сегодня возводят довольно быстро- в считанные месяцы. А все благодаря новой модульной системе, которую разработали и внедрили специалисты ГК «КРОСТ». Блоки изготавливают на производственных линиях этой компании и на стройку привозят словно части конструктора, который остается собрать. В итоге сроки строительства сокращаются вдвое.

Несмотря на скорость возведения, здания получаются основательные и многофункциональные. Причем, как ФАПы так и фельдшерские здравпункты. Последние отличаются от первых лишь меньше площадью.

Внутри ФАПов и здравпунктов есть смотровая и процедурная, кабинет специалиста, где он ведет прием, место для ожидания. Оснащение тоже на должном уровне – в арсенале медика все необходимые для осмотра и помощи пациентам аппараты. А также по стандарту обязательно наличие компьютера с выходом в интернет. Его подключают к единой базе, и фельдшер на месте может получить результаты анализов и исследований своих подопечных, а также при необходимости записать их на прием в городскую клинику. Такая связь отлично подходит для телемедицинских консультаций, которые с прошлого года входят в список услуг ФАПов и даже позволяет дистанционно открыть или закрыть больничный.

Более того, сейчас в ФАПах регулярно организовывают прием специалистов из центральных клиник, а также проводят диспансеризацию, вакцинацию и даже выдают препараты по рецептам.

Как отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, сейчас в регионе насчитывается свыше 460 ФАПов, которые помогают 1,5 млн человек.

- Они находятся на удаленных территориях – в наших деревнях и поселках. Строим мы их по такому принципу: если от населенного пункта более 6 км до большой поликлиники, там необходимо расположить какой-либо медицинский пункт, который будет оказывать первичную помощь. Это, например, деревни, в которых проживает до 1000 человек, - подчеркнула она.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ НА ВЫСОТЕ

Так, современный фельдшерский здравпункт в 2024 году появится в поселке Пустоши в Шатуре. Он существенно облегчит жизнь не только жителей этого населенного пункта, но и близлежащих.

- Нам здравпункт очень нужен, потому следить за своим здоровьем необходимо, но не всегда есть силы и время доехать до города, - говорит жительница поселка Пустоши, что в Шатуре Валентина Григорьева.

Ждут новый объект здравоохранения в 2024-м и люди, живущие в деревне Назарьево Павловского Посада. В настоящее время определяется территория, где разместят пункт помощи.

- Это крайне важно, когда помощь у тебя под боком, потому что например, у меня проблемы с давлением. А медиков в семье нет. Каждый раз скорую не вызовешь, а так неподалеку всегда будет человек, который сможет помочь, - считает житель деревни Антон Комлев.

А еще в будущем году свои двери распахнут фельдшерские здравпункты в поселке Дубки в Одинцовском округе, в деревнях Колычево и Поповская в Егорьевске, в селе Пешково в Чехове и ФАП в Мисирево в Клину.

КАДРЫ БУДУТ

Не возникнет проблем и с обеспечением новых медучреждений кадрами. В большинстве случаев работать в новые ФАПы и здравпункты приходят сотрудники муниципальных больниц и клиник. А если таковых не находится привлекаются специалисты по федеральной программе «Земский фельдшер». Как стало известно на днях, за последние 10 лет, с 2012 по 2022 год на работу в села и деревни пришли свыше 2,1 тыс. медработников. 129 из них приступили к выполнению своих обязанностей в этом году. Напомним, что по проекту, врач в случае переезда получает на село от 1 до 1,5 млн рублей в зависимости от удаленности населенного пункта, а фельдшер – от 500 до 750 тыс. рублей.

Напомним, что на этапе строительства сейчас 6 новых объектов здравоохранения в отдаленных населенных пунктах – это ФАПы в Волоколамском округе в деревне Ботово и селе Спас, в городском округе Шаховская – в деревнях Дор и Дубранивка, а также селе Ивашково и в микрорайоне Березки Солнечногорска.