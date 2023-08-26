Современное хранилище овощей с системой искусственного холода появится в Талдоме

В деревне Николо-Кропотки Талдомском городском округе в следующем году завершится строительство современного склада для хранения картофеля и других овощей. Как идут работы на объекте проверили инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области. В настоящее время здесь ведется монтаж инженерных сетей.

Застройщиком овощехранилища является один из крупнейших агрохолдингов страны – «Агрофирма «Бунятино» («Дмитровские овощи»). Только в прошлом году на собственных 12,6 га посевных площадей предприятие вырастило на 101,4 тыс. тонн овощей и картофеля.

В новом здании компания планирует хранить собранную продукцию длительное время, благодаря системе искусственного холода. В дальнейшем со склада картофель станут отправлять на специальные точки для дальнейшей фасовки и транспортировки. Ведь свои товары «Агрофирма «Бунятино» поставляет во все крупные торговые сети.

Овощехранилище в деревне Николо-Кропотки начали строить в июле 2022 года. Общая его площадь будет достигать 5,8 тыс. кв метров. Проектная мощность будущего склада составляет 10 тыс. тонн.

К слову, Главгосстройнадзор недавно также проверил, как идут работы по возведению склада в Пушкинском городском округе. В здание площадью более 23 тыс. кв. метров смогут храниться любые негорючие непродовольственные товары с классом опасности не выше 3. Как отметили специалисты ведомства, строительная готовность объекта составляет 70%. Завершить работы планируют в октябре нынешнего года.