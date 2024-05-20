Свыше 100 млн кв. м жилья находится на стадии возведения в России

В нашей стране отмечается бурный рост строительства жилья: в процессе возведения находится свыше 110 млн кв. м жилплощади в многоквартирных домах. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Подчеркивается, что, несмотря на это, доступнее жилье не стало, поскольку попытки кабмина сбалансировать стоимость ипотечного кредитования привели к увеличению его стоимости, а требования для получения кредита по льготным программам становятся все более строгими. В итоге семьи, выбравшие жизнь в городе, чаще всего могут приобрести только небольшие студии или однокомнатные квартиры.

Уточняется, что часть сбытого жилья в прошедшем месяце не изменилась, оставаясь на уровне чуть более 30%. Средний размер жилой площади, находящейся в стадии строительства, составляет почти 50 кв. м. При этом самым большим спросом пользуются студии размером от 20-25 кв. м и «однушки» размером 35-40 кв. м.

Отмечается, в качестве решения в майском указе президента РФ заявлены задачи по предоставлению гражданам квадратуры жилья не менее 33 кв. м на одного человека к 2030 году и не менее 38 кв. м к 2036 году.