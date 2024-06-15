Свыше миллиона квадратных метров жилья ввели в Крыму в прошлом году

По словам министра финансов Республики Крым Ирины Кивико, в прошедшем году введено в эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилья. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Она подчеркнула, что десять лет назад, в 2013 году, гордились тем, что построено 200 тыс. кв. м. Таким образом, за десятилетие объемы жилищного строительства в регионе увеличились почти в шесть раз.

По мнению главы Минфина Крыма, на полуострове стоит задача нарастить данное число до двух миллионов квадратных метров в год.