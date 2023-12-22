Третий корпус комплекса «Мытищи Парк» достроили в одноименном округе

Министерство жилищной политики Подмосковья уже выдало Группе «Самолет» разрешение на ввод в эксплуатацию третьего корпуса в составе проекта «Мытищи Парк». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что новый многосекционной дом рассчитан на 1 766 квартир общей площадью более семидесяти трех тысяч квадратных метров. Все квартиры в новом корпусе передадут с отделкой и установленным сантехническим оборудованием в ванных комнатах и санузлах. А первые этажи здания занимают помещения коммерческого назначения.

На данный момент в комплексе введены в эксплуатацию два первых квартала, а также ведется строительство жилых корпусов следующих очередей. Первый детский сад уже открыл свои двери 1 сентября, получены разрешения на строительство двух школ, второго детского сада и первого многоуровневого паркинга.