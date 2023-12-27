Третий корпус возведут на территории подмосковного ЖК «1-й Шереметьевский»

Новый корпус, рассчитанный на 1365 квартир, появится на территории «1-й Шереметьевский» в районе Подрезково городского округа Химки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Подмосковья.

Отмечается, что девелопер проекта ГК ФСК уже получил от ведомства соответствующее разрешение. Корпус станет одним из самых больших жилых домов проекта — площадь здания составит более 92,5 тысяч квадратных метров.

Многоквартирный дом займет центральную часть проекта — между объектами социальной инфраструктуры, жилыми домами и наземным паркингом. Благоустройство проекта включает в себя зоны отдыха, детские и спортивные площадки, воркаут-площадки, места для занятия йогой, а также маршруты для скандинавской ходьбы, закольцованные велосипедные и беговые дорожки.