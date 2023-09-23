Центр экологической промышленной политики в Мытищах обретет новый облик

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области одобрил архитектурно-градостроительный облик головного офиса НИИ «Центр экологической промышленной политики», который расположен на Олимпийском проспекте в Мытищах. Когда все работы, которые планируют провести за несколько лет, будут завершены, здесь появится научно-выставочный центр «Устойчивое развитие промышленности» Минпромторга России.

«Обновлённое здание будет оборудовано современными энергосберегающими системами тепло- и холодоснабжения на основе возобновляемых источников энергии, а также будет включать научные лаборатории, выставочные залы и учебные классы», - рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В основу проекта реконструкции ляжет контраст между 3D остеклением и классическими витражными системами. Фасады планируют выполнить с использование стеклопакетов с прозрачным и зеркальным стеклом. Также специалисты используют темно-серый стемалит и детали из брашированного алюминия для расстановки акцентов. При этом другую часть фасадов оформят керамическими панелями и витражами с зеркальным остеклением.

Как отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина, реконструкция такого значительного объекта - задача не простая. Тем более зданию почти 50 лет.

«В проекте используются новейшие отделочные материалы. Применение большого количества структурного остекления создает интересный современный и технологичный образ», - добавила Александра Кузьмина.

Первый этап реконструкции начнется до конца этого года. Стоит также отметить, что после завершения работ в здании, специалисты примутся за благоустройство прилегающей территории: озеленят пространство, установят ограждения, уличную мебель и освещение.