Учитель из Чехова рассказал, как выбрал квартиру по соципотеке

Преподаватель английского языка из чеховской гимназии № 7 Александр Фомичев поделился опытом покупки квартиры по сертификату «Социальной ипотеки». Как напомнили в Министерстве жилищной политики Московской области, программа действует в регионе с 2016 года.

Александр вспоминает: профессию учителя выбрал, чтобы делиться знаниями. Мечтал не только объяснять материал, но и передавать опыт. А теперь в Подмосковье работа профессия педагога помогает купить жилье на льготных условиях.

- Решил воспользоваться программой, т.к. это один из самых доступных способов приобретения собственного жилья. Выбрал однокомнатную квартиру в своем городском округе. Как собственность, это первое жилье. Переезжаю пока один, - поделился Фомичев.

Его коллега, учитель Юлия Балакина из Красногорска, тоже выбрала квартиру недалеко от места работы. Она ведет в школе «Мозаика» русский язык и литературу. Подчеркивает, что программа «Социальная ипотека» - интересная, помогает обустраиваться работникам бюджетной сферы.

Там же, в Красногорске, жилье приобрела фельдшер скорой помощи с 18-летним стажем Джаминат Асеева. Переехав в Подмосковье из Махачкалы, она снимала квартиру. Теперь необходимости в этом нет: свое жилье находится рядом с подстанцией.

Участие в программе доступно для учителей и воспитателей, медицинских работников, молодых специалистов в сфере оборонно-промышленного комплекса, молодых ученых и тренеров.

В следующем году воспользоваться «Социальной ипотекой» в Подмосковье смогут еще около 300 человек, в том числе – 73 педагога, 160 медиков, 57 ученых и работников ОПК, 5 тренеров.