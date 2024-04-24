Урбанист Самошин спрогнозировал пути развития нового делового района Москвы «Сити-2»

По словам урбаниста Сергея Самошина, «Сити-2» является проектом нового комплекса с развитой инфраструктурой, наиболее высокими жилыми небоскребами в стране и досуговыми локациями, для которых позаимствовали идеи лучших городских пространств мегаполисов мира. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он пояснил, что, по предварительным характеристикам, новый проект расположат на территории Пресненского района и микрорайона «Камушки». Здесь планируется строительство десятка небоскребов, высота отдельных из которых составит не менее 450 м. В данных новостройках будут находиться квартиры и апартаменты.

По мнению эксперта, «Сити-2» должен стать уникальным, притягательным местом для финансового сектора, проект гарантирует перспективу развития города, привлечения новых инвестиций и резидентов.

Он добавил, что в итоге должен получиться архитектурный и функциональный кластер со всем необходимым, где граждане разных возрастов и категорий получат удовлетворение своих нужд в вопросах досуга, проживания, услуг, а также деловых и финансово-экономических потребностей. Его строительство должно вестись не более 10 лет.