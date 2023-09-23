В Истре продолжается возведение новой школы

В этом году в Подмосковные школы отправилось рекордное количество первоклассников. Чтобы ребятам было комфортно учиться, в регионе продолжается строительство новых школ. Одно из современных, просторных зданий возводят в Истре, сообщают в министерстве строительного комплекса Московской области.

Прекрасная школа на 1100 мест строится в рамках нацпроекта «Образование» в селе Павловская Слобода. Строительные работы на площадке идут полным ходом, ожидается, что ученики смогут сесть за парты уже к 1 сентября 2024 года.

«На площадке 80 рабочих и 6 единиц техники. Продолжается устройство монолитных конструкций здания, кладка наружных стен и перегородок, монтаж инженерных сетей», – сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области в четверг.

Продуманный проект здания предусматривает размещение всех необходимых помещений для организации образовательного процесса и внеурочной деятельности. У ребят будут просторные классы, а обилие окон гарантирует детям много света.

Школа будет разделена на функциональные блоки для начальной школы на 400 мест, средней и основной школы на 700 мест. Также в здании предусмотрены и общешкольные помещения. В специальных секциях-блоках разместятся учебные кабинеты и лаборатории, помещения группы продленного дня, спортивные залы для начальной и основной школы.

Оценят ученики и отличную столовую, красивый актовый зал с артистическими помещениями, библиотечно-информационный центр. В обязательном порядке в школе будет предусмотрен медицинский блок, сопутствующие и обслуживающие помещения.

На прилегающей территории обустроят современную спортивную и игровую зоны, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.