В Московской области создают многоуровневые паркинги с оригинальным обликом

В Подмосковье появляется все больших современных жилых комплексов со всей доступной для жизни инфраструктурой. Причем застройщики стараются сделать здания не только комфортными и безопасными, но и яркими, с оригинальным дизайном. А еще необычный вид приобретают постройки нежилого назначения. Среди них многоуровневые паркинги, которые находятся вблизи ЖК и на других территориях. О некоторых таких объектах, – в нашем материале.

АВТОСЕРВИС ВПРИДАЧУ

Недавно рабочая группа Архитектурной комиссии Градостроительного Совета Московской области согласовала архитектурный облик проекта многоуровневого паркинга, который планируется построить в микрорайоне 20 в Мытищах, вблизи улицы 2-я Крестьянская. Здесь возводится новый современный жилой квартал, поэтому автостоянка в 13600 квадратных метров на 412 машиномест будет как нельзя кстати.

- Семиэтажный паркинг расположится вблизи строящегося жилого квартала, который реализуется в рамках программы комплексного развития территории, - рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он также добавил, что помимо самих парковочных мест, здесь разместится станция технического обслуживания и автомойка. Благодаря чему будет создано 39 рабочих мест. Завершить строительство планируется в 2026 году.

Само здание будет прямоугольной формы. По бокам застройщики построят две криволинейные рампы, по которым машины будут подниматься и спускаться. Материал, из которого сделают фасад, – трехслойные сэндвич-панели серого цвета.

- В основе проекта - простая форма, отраженная на фасаде в виде крупных прямоугольных плоскостей разных оттенков серого цвета. Футуристичный рисунок напоминает двоичный цифровой код, создавая оригинальный образ здания, - добавила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

КОНТРАСТ ЦВЕТОВ

Еще один оригинальный паркинг площадью 10500 квадратных метров появится вблизи деревни Борисовка в Подольске. Его облик также согласовала Архитектурная комиссия.

- Реализация многоуровневого надземного паркинга, рассчитанного на 300 мест, позволит обеспечить машиноместами территорию вблизи участка застройки, а также разгрузить близлежащие улицы, - рассказал Владислав Гордиенко.

В отличие от предыдущего объекта, форма этого паркинга будет представлять собой параллелепипед, к торцу которого примыкает цилиндрический объем – рампа для заезда и выезда автомобилей. В качестве основы фасада выступает зашлифованная бетонная поверхность серого цвета, которая будет декорироваться вертикальными металлическими ламелями из оцинкованной стали. Их выкрасят в красный цвет. Такой контраст придаст зданию современный оригинальный вид. Наклонную кровлю выполнят из панелей темно-бордового цвета. А цоколь украсит керамогранит.

Также застройщики благоустроят прилегающую территорию, создадут удобные съезды и въезды, проведут озеленение, сделают освещение. А еще рядом планируют организовать открытую плоскостную парковку.