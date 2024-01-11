В Подмосковье началась выдача сертификатов переселенцам из аварийного жилья

Как сообщает пресс-служба регионального Министерства строительного комплекса, расселение идет в рамках нового этапа нацпроекта «Жилье и городская среда». Получить сертификат могут граждане, чьи дома признаны аварийными после 1 января 2017 года и включены в программу переселения. Документ можно использовать в любом подмосковном муниципалитете при постройке собственного дома, приобретении готового жилья или квартиры в новостройке.

Жилищный сертификат, напомним, позволяет оплатить покупку за счет государства. Стоимость квадратного метра — 130 тысяч рублей. Выплата по сертификату составит не менее 4,2 миллиона рублей. При этом от документа можно отказаться. Тогда для жителя аварийного дома построят дом или приобретут квартиру на вторичном рынке.

В рамках реализации нового этапа нацпроекта планируется переселить более 23 тысяч человек.