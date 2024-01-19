В Подмосковье строят очередной жилой комплекс

Как сообщает Министерство жилищной политики Московской области, застройщик ведет работы сразу на нескольких объектах. Корпуса будущих жилых домов находятся в разной степени строительной готовности. Проект также предусматривает строительство двух детских садов общей вместимостью 450 мест.

ЖК «Ильинойс» расположен в четырех километрах от МКАД по Новорижскому шоссе.

Девелопер проекта ГК «Гранель».