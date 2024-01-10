В подмосковном Солнечногорске 400 человек к лету смогут переехать в новые квартиры из ветхого жилья

Возведение объекта ведется по нацпроекту ««Жилье и городская среда» и в рамках в рамках госпрограммы по расселению из ветхого и аварийного жилья. В микрорайоне Рекинцо-2 жилой дом будет попеременной этажности: от шести этажей до девяти. В данный момент строительная готовность составляет 92 процента. В марте объект должен пройти приемку.

В доме предусмотрено 147 квартир, из них 55 — однокомнатных, 72 — двухкомнатных, 20 — трехкомнатных.