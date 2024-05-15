В Рязанской области получили ключи от квартир в новостройках почти 760 жителей за первый квартал

За первый квартал этого года ключи от квартир в новостройках получили почти вдвое больше жителей Рязанской области, чем за аналогичный период прошедшего года. Об этом сообщает 7info со ссылкой на пресс-службу регионального отделения Банка России.

Уточняется, что покупатели жилья перечислили застройщикам два миллиарда рублей почти по 760 договорам.

Отмечается, что до момента сдачи дома в эксплуатацию средства хранились на счетах эскроу. На начало прошлого месяца для жителей региона было открыто семь тысяч счетов эскроу в аккредитованных банках, на которых хранилось почти 17 млрд рублей. За год средняя сумма, размещенная покупателями для приобретения жилья, увеличилась почти на четверть — с 2,5 млн рублей по итогам I квартала прошедшегогода до 3,1 млн рублей в текущем году.

Добавляется, что также на начало апреля действовало свыше 60 договоров строительных фирм с банками более чем на 40 млрд рублей, что на 64% больше, чем годом ранее.

Поясняется, что в Рязанской области на начало прошедшего месяца в процессе строительства находились более сотни домов с использованием счетов эскроу.