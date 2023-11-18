Вокруг детской областной больницы в Красногорске начали благоустраивать территорию

С 2021 года в Красногорске строится первая областная детская больница. Проект, который планируется завершить в марте 2024 года,реализуется при поддержке президента России Владимира Путина. Это будет уникальное медицинское учреждение, которое станет принимать детей со всей страны и проводить детальное обследование и лечение мальчиков и девочек по полису ОМС. Поэтому ввести в эксплуатацию больницу стремятся как можно скорее.

По информации Министерства строительного комплекса Московской области, сейчас на площадке работает порядка 690 человек и современная техника.

- Параллельно с фасадными работами и процессом внутри, где рабочие занимаются отделкой помещений, прокладывают инженерные коммуникации, ведут монтаж лифтового оборудования, идет и благоустройство территории – сообщили в ведомстве.

Тут продумано все до мелочей. Будет предусмотрена парковка для автомобилей, игровая площадка, чтобы ребятня могла погулять и поиграть, скамейки для отдыха родителей.

Ну а о наполнении самой больницы говорить можно бесконечно. Здесь расположатся 13 современных операционных с возможностью телемедицинских консультаций и самой передовой техникой, комфортные палаты. Предусмотрена даже вертолетная площадка для приема экстренных пациентов. Мощность больницы - 420 коек. В состав войдет и консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, и 17 стационарных отделений. В ближайшее время планируется закупить более 6 тысяч единиц медицинского оборудования, мебель.

Напомним, камень в основание госпиталя закладывали губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.