Здания музея-усадьбы «Мелихово» в Чехове начнут приводить в порядок в ближайшее время

Совсем скоро на территории музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» начнутся работы по реконструкции построек и благоустройству прилегающей территории. Как сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области, подрядчика на проектирование и проведение комплексных работ уже определили.

- По итогам конкурсных процедур определен подрядчик на проведение работ. Контракт заключен с ООО «Триумф, - говорят в подмосковном Минстрое.

Как сообщили в ведомстве, при проведении реконструкции подрядчик будет учитывать все особенности исторических зданий музея-заповедника, чтобы не повредить внешнему облику, а лишь правильно их реставрировать. А еще на территории возведут новые строения, которые будут гармонично сочетаться с уже имеющимися объектами.

Проводиться работы будут в несколько этапов. Так, в этом году начнётся строительство новых объектов, устройство наружных инженерных сетей и частичное благоустройство территории.

Также реконструкция ждёт служебный флигель, административное здание и здание «Конюшни с каретным сараем», где в будущем разместится часть музейной композиции.

Кроме того, в рамках реализации государственной региональной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» будут построены «Визит-центр» для оказания информационно-консультационных услуг населению в области культуры и инженерно-хозяйственный блок.

Как сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области, завершить первый этап реконструкции планируется в 2024 году.