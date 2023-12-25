Жилой комплекс «Дом-Мегалит в Королеве» готовится ко вводу в эксплуатацию

«Дом-Мегалит в Королеве» подключили к системе отопления, полным ходом идет подготовка к приему новоселов. Об этом сообщили в пресс-службе Минжилполитики Подмосковья.

Отмечается, что запуск отопительной системы подтверждает высокую готовность жилого комплекса и работоспособность инженерии. В квартирах на радиаторах установлены регуляторы температуры и датчики съема данных, передающие показания дистанционно, что позволит каждому жителю дома создавать собственный микроклимат, а также экономить на расходах.

Ожидается, что после прогрева дома застройщик приступит к чистовой отделке мест общего пользования по индивидуальному авторскому дизайну. А уже с установлением теплой погоды и началом агротехнического периода начнется благоустройство закрытого двора и прилегающей территории по улицам Калинина и Циолковского. При этом полностью завершить все работы планируется летом 2024.