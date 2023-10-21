Жители более семидесяти аварийных квартир из Шатуры отпразднуют новоселье

Большая работа по расселению людей из ветхого, аварийного жилья проводится в Подмосковье. Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» жители 74 аварийных квартир в городском округе Шатура готовятся к переезду в новое жилье.

– В новый многоквартирный жилой дом на улице Октябрьская в поселке Туголесский Бор переедут 175 граждан, строительство завершено, дом готовится ко вводу в эксплуатацию, — уточнили в ведомстве.

Отметим, что в эту новостройку переедут жители аварийных домов на улице Горького, улице 1 Мая, улице Клубная и улице Советская. В общей сложности до конца года здесь будет расселено более 3,2 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

Тем временем, завершается возведение новостройки и в Богородском городском округе. В жилом комплексе «Истомкино Парк-2» строится здание, где приобретены квартиры для переселенцев из аварийного жилья. На сегодня строительная готовность объекта достигла 80%. В жилой дом на улице Юбилейная переедут 40 семей из трех аварийных домов на улице 3-го Интернационала.

Напомним, что расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». В общей сложности в Подмосковье возводят 35 домов для переселенцев из аварийного жилья, из них 31 начали строить в 2023 году.