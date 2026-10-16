Администрация Городского округа Пушкинский: ремонт крыши школы в Правдинском выполнен на 75%

В школе Образовательного комплекса № 2 в Правдинском близится к завершению замена крыши. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Здание на улице Проектной, построенное в 1940 году, в этом году отметило 86‑летие. В нем учатся свыше 500 детей и трудятся 23 педагога.

Согласно данным администрации, специалисты сняли изношенное покрытие площадью порядка 2 200 м², обновили обрешетку и стропила, смонтировали снегозадержатели и водостоки. На текущий момент работы выполнены на 75%, их намерены закончить до конца следующей недели. Ход ремонта 15 октября проверил глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Обновление школьной инфраструктуры в округе держат на особом контроле: по сводным данным за 2018–2027 годы, капремонт затронул здания суммарно на 7429 мест.