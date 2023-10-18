Адреса для складирования снега определили в Подмосковье, сообщили в ГУСТ региона. По словам главы ведомства в ранге министра Светланы Аиповой, на данный момент в муниципалитетах зафиксировано более двухсот точек. В ряде округов вопрос еще решается.

«Сейчас сорок пять муниципалитетов уже определили локации, еще одиннадцать согласовывают места, и от четырех мы ждем предоставление документов: Балашиха, Сергиево-Посадский, Ленинский и Химки», - сообщила Аипова.

Она напомнила, что из дворов и внутриквартальных проездов снег необходимо вывозить в течение пяти суток. При этом временное складирование снега не должно мешать проходу граждан и проезду транспортных средств.

В рамках подготовки к зиме в муниципалитетах также проверяют наличие и состояние необходимого инвентаря и техники, число специалистов комплексной уборки в штате.