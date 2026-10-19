Более 200 жителей Рязани привели в порядок скверы и улицы

Более двухсот жителей Рязани вышли на общегородской субботник, который прошел сразу во всех районах. Основные силы организаторы направили на десять популярных у жителей общественных пространств — зеленые зоны, улицы и скверы, где традиционно любят гулять семьи. Об этом сообщает издание 7info .

Уборка охватила именно те территории, которые пользуются особым спросом, поэтому результат оказался заметен сразу: очищенные газоны, приведенные в порядок дорожки и ухоженные уголки города стали не только чище, но и безопаснее.

Смысл таких мероприятий выходит за рамки простой уборки. Когда люди сами наводят порядок в местах отдыха, они начинают бережнее относиться к городской среде и реже мусорить. Кроме того, совместный труд объединяет соседей и формирует чувство ответственности за общий двор или парк. Для коммунальных служб это еще и подспорье: добровольцы помогают справиться с тем, до чего у дворников не всегда доходят руки, особенно в разгар осеннего листопада.

Последствия субботника ощутимы не только в моменте. Ухоженные общественные пространства привлекают больше людей, снижают риск захламления и создают ощущение комфорта. А главное — у горожан появляется привычка заботиться о месте, где они живут. Организаторы не собираются останавливаться на достигнутом: следующий субботник назначен на 24 октября, и присоединиться к нему приглашают всех желающих. Это значит, что у каждого есть шанс внести свой вклад в благоустройство и увидеть, как город меняется к лучшему.

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