Дорожники и коммунальщики Долгопрудного борются с последствиями снегопада

Природа в последние несколько дней подбросила дорожным и коммунальным службам работы. Такого снегопада еще не знали здешние края – недаром синоптики утверждают, что эти осадки стали рекордными среди тех, что наблюдались в ноябре. А потому для специалистов открылся широкий фронт работы, на который Долгопрудный, к примеру, бросил все возможные силы.

«В связи с обильным выпадением осадков и устранением последствий введен режим повышенной готовности сил и средств по уборке улично-дорожной сети. С 22:00 воскресенья, 26 ноября, производилась поэтапная обработка проезжей части дорог», — рассказал начальник отдела транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Долгопрудного Руслан Чаплыгин.

По его словам, на трассы вышли в общей сложности 24 единицы техники и 48 дорожных рабочих. В зоне повышенного внимания были сады и школы, соцучреждения и остановки общественного транспорта, пешеходные зоны.

Активная работа по расчистке идет и во дворах. Там работают 350 дворников и больше 30 единиц техники. А также снегоуборочные машины и рабочие МБУ «Благоустройство».

Напомни, по регламенту уборки территорий, установленного Главным управлением содержания территорий МО, уборка снега производится в течение 12 часов после окончания снегопада. В первую очередь очищаются входные группы многоквартирных домов, тротуары, пешеходные дорожки, затем проезжая часть, потом зоны отдыха и детские площадки.