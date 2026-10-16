Капремонт водозаборного узла в Правдинском планируют завершить до конца 2026 года

Водозаборный узел построили в 1963 году. Его проектная мощность составляет до 4,5 тыс. кубометров воды в сутки. Модернизацию проводят при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.



16 октября ход работ проверил глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов. Он сообщил, что завершить обновление объекта планируют до конца 2026 года. В состав ВЗУ входят восемь насосов и две скважины станции обезжелезивания. До конца года также рассчитывают получить заключение о соответствии объекта установленным требованиям.



Строительная готовность станции достигла 86%. Специалисты уже отремонтировали два резервуара чистой воды, заменили оборудование на станции второго подъема и наружные коммуникации, установили станцию водоподготовки и обустроили ливневую канализацию.



Сейчас рабочие занимаются благоустройством территории и заменой ограждения. Эти работы выполнены на 98%.