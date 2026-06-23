Нина Ушакова проверила кровлю в доме №8 на Ярославском шоссе после дождя в Пушкино

В доме № 8 по Ярославскому шоссе в Пушкино прошла повторная проверка качества ремонта кровли. Комиссию возглавила уполномоченный главы Городского округа Пушкинский Нина Ушакова. Вместе с ней в выезде участвовали депутат Любовь Дмитриева, директор МБУ «ГХ «Пушкинское» Юрий Ковалев и представители управляющей компании.

Проверка состоялась после сильного дождя — это позволило оценить герметичность новой крыши в реальных условиях. Испытание она не выдержала: выявлены дефекты швов. Представители УК зафиксировали недочеты на фото и видео, приняли замечания. Устранение недостатков начнется во вторник, 23 июня. Через несколько дней комиссия вернется с контрольной проверкой.

«Мы не оставим процесс без контроля и через пару дней снова приедем с проверкой. Только после того, как все работы на кровле будут завершены и вопросов к качеству не возникнет, сотрудники управляющей компании перейдут к следующему этапу — устранению последствий протечек внутри пострадавшей квартиры, и здесь мы детально обсудили не только фронт работ, но и четкую последовательность действий», — отметила Нина Ушакова.

После того как кровельные работы будут завершены, УК займется устранением последствий протечек внутри квартиры. Собственнику необходимо подать заявление, после чего ему предложат либо косметический ремонт, либо денежную компенсацию.

На встрече подняли и вопрос незаконных тамбуров на лестничных площадках, которые мешают ремонту подъезда. Этот вопрос вынесут на собрание собственников. Ушакова отметила активную позицию жильцов и поблагодарила инициативного собственника Сергея Кабыленко.