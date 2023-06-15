Оренбургский регоператор «Природа» заявляет о ложной информации Роспотребнадзора

Региональный оператор «Природа», занимающийся вывозом отходов в Оренбурге, оказался в центре скандала, связанном с ложной информацией о предприятии, сообщает 56orb.ru .

Ранее источник сообщал, что компанию «Природа», в связи с недобросовестным исполнением обязанностей, привлекли к ответственности. Регоператор должен был выполнить перерасчет для жительницы Оренбурга за ненадлежащее исполнение работ. С предприятия должны были взыскать 7804 рубля.

Роспотребнадзор также сообщил, что решение суда уже вступило в законную силу.

Однако представители «Природы» связались с источником и сообщили, что информация ведомства на самом деле ложная.

Региональный оператор отмечает, что информация о ненадлежащем выполнении работ не соответствует действительности. Также компания подчеркивает, что рассмотрение судебного дела происходило без их участия.

В данный момент юристы регионального оператора занимаются подготовкой письма в адрес Роспотребнадзора в связи с распространением ложной информации.