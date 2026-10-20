От асфальта до детских площадок: как программа обустройства изменила облик Долгопрудного

В Долгопрудном завершили масштабное обновление дворов в рамках губернаторской программы комплексного благоустройства. По данным администрации города, в 2026 году привели в порядок шесть дворовых территорий, охватывающих 14 многоквартирных домов. Общая площадь работ составила 41 975,5 м².

В ходе обустройства отремонтировали проезды, тротуары и входные группы, обустроили 80 дополнительных парковочных мест, а также заменили лавочки и урны. Работы затронули улицы Молодежная, Ак. Лаврентьева, Новый бульвар, Институтский переулок и Лихачевский проспект.



Программа предполагает не только обновление асфальтового покрытия и создание парковок, но и модернизацию пешеходных дорожек, а также детских игровых площадок — в зависимости от потребностей конкретной территории.