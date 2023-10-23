Почти 280 километров ЛЭП отремонтировали в Подмосковье в рамках подготовки к зиме

Двести семьдесят семь километров линий электропередачи отремонтировали в Подмосковье в рамках подготовки к зиме, сообщили в Минэнерго региона. Таким образом, план работ выполнен уже на 87%.

Помимо этого, в области построили 173 километра новых линий, ввели в 126,9 МВА дополнительной трансформаторной мощности, отремонтировали оборудование на 220 подстанциях.

Сейчас в муниципалитетах продолжается расчистка линий электропередачи от кустарников и деревьев. План выполнен на 78%, уже расчистили 179 гектаров охранных зон воздушных ЛЭП.

Завершить подготовку к зиме планируется до конца текущего месяца.