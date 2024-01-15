Полтысячи нарушений в содержании территорий выявили за неделю в Подмосковье через видеокамеры

В Подмосковье за неделю с помощью камер системы «Безопасный регион» было выявлено 565 нарушений в содержании территорий. Об этом сообщили в ГУСТ региона.

Больше всего замечаний выявили в Балашихе — сто. Также в антилидерах Истра и Коломна, где было обнаружено 80 и 54 нарушения соответственно.

В большинстве случаев нарушения были связаны с несвоевременной уборкой снега и его вывозом, а также переполнением контейнерных площадок.

В ведомстве добавили, что за неделю в регионе выписали 15 штрафов почти на 300 тысяч рублей за несвоевременное устранение замечаний.