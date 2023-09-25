Проверка готовности коммунальных предприятий к зиме стартует в Подмосковье

«В этом году мы проведем одну основную проверку готовности с десятого по двадцатое октября включительно, требования к коммунальным предприятиям озвучены заранее – время на подготовку достаточно», - отметила глава управления в ранге министра Светлана Аипова.

Представители ведомства проверят готовность техники, закупку реагентов, укомплектованность штата, маршруты движения спецтехники.

Отмечается, что укомплектованность штата и степень готовности техники должны составлять 90%. На каждого специалиста по уборке требуется как минимум три снеговые лопаты. Материалы и комплектующие для техники могут быть готовы только на 50%.